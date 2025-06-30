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Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту F-16 Максиму Устименко, погибшему во время боевого задания в защите неба

Об этом глава государства сообщил в своем официальном Телеграмм-канале, передает Regionews.

Во время выполнения боевой задачи в ночь на 29 июня погиб украинский военный летчик, полковник Максим Юрьевич Устименко. В день его гибели президент Владимир Зеленский подписал указ №444/2025, которым посмертно присвоил ему высшее звание – Герой Украины.

К сожалению посмертно звание Герой Украины присвоен пилоту Максиму Устименко

Полковник погиб во время очередной массированной атаки РФ. В ночь на 29 июня украинское небо атаковали более 500 дронов-камикадзе и ракет. Большинство из них удалось сбить силами ПВО, однако авиация также была задействована для прикрытия объектов.

Максим Устименко был одним из опытнейших пилотов Воздушных сил. Его боевой путь начался еще во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины. За годы службы он овладел четырьмя типами боевых самолетов и имел значительные заслуги в укреплении обороноспособности страны. Коллеги называли его "летчиком из стали".

Гибель полковника – большая потеря для Украины. Президент выразил искренние соболезнования семье и боевым собратьям героя. Вечная память защитника неба.

Ранее сообщалось, Зеленский отметил государственными наградами около полутысячи пограничников.