Фото: Офис президента Украины

Президент отметил, что сейчас готовятся новые оборонные пакеты. При этом ожидаются новые шаги по санкциям против РФ

Об этом президент Украины сказал во время обращения 11 июля, передает RegioNews.

Владимир Зеленский отметил, что сотрудничество Украины с США продолжится уже на следующей неделе. Он также добавил, что "хорошие сигналы" и от Штатов, и от европейских партнеров.

"Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в том числе наши военные с генералом Келлогом. Готовим и новые европейские оборонные пакеты. Ожидаем в ближайшее время сильных шагов и в отношении санкций против России за эту войну: давление должно сработать", - говорит Зеленский.

Напомним, что ранее президент США внезапно раскритиковал российского диктатора Путина. Он заявил, что тот говорит бред, который не имеет смысла. Он заявил, что тот говорит бред, который не имеет смысла. При этом американский лидер впервые поручил Пентагону направить дополнительное оружие Украине.