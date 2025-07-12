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12 июля 2025, 18:00

Украина получит новые системы дальнобойного вооружения от Германии: когда это произойдет

12 июля 2025, 18:00
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Иллюстративное фото
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Немецкий генерал-майор рассказал, что уже в скором времени Украина может получить новые системы вооружения. По его мнению, это очень усилит украинскую ПВО

Об этом сообщает ZDF Heute, передает RegioNews.

Украина уже в конце июля получит первые системы дальнобойного вооружения, производство которых профинансировала Германия в мае. Уже после этого снабжение ожидается в большом количестве. По словам генерала-майора Кристиана Фрейдинга, речь идет об оружии, изготовленном благодаря соглашению между Министерством обороны Украины и местной промышленностью.

"Это значительно усугубит украинскую противовоздушную оборону и украинские возможности в ближайшие недели и месяцы", - считает немецкий военный.

Он добавил, что такие системы вооружения могут глубоко проникать в российскую территорию и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты.

Напомним, ранее премьер-министр Латвии говорила, что Украина получит новые системы ПВО Patriot. По ее словам, точные анонсы будут делать ответственные за это правительства, но новые системы ПВО Украина должна получить.

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