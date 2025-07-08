12:20  08 июля
В Днепре ограничили движение грузовиков из-за жары более +28°C
10:51  08 июля
Трагическое ДТП на Львовщине: водитель наехал на лежавшую на дороге женщину
09:13  08 июля
В Винницкой области со дна реки подняли утопленника
UA | RU
UA | RU
08 июля 2025, 22:45

Трамп раскритиковал Путина: США готовят сокрушительные санкции против РФ

08 июля 2025, 22:45
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Дональд Трамп негативно отозвался о российском диктаторе Путине. По его словам, он постоянно говорит бред

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Накануне появлялись сообщения, что по доверенности Дональда Трампа Пентагон присылает дополнительное оружие Украине. Теперь президент США сам это подтвердил. По его словам, он это одобрил.

При этом Дональд Трамп подверг резкой критике главу Кремля Владимира Путина. По его словам, российский диктатор говорит постоянно "кучу ерунды". Путин, подчеркнул Трамп, всегда вежлив, но в результате это не имеет никакого смысла.

При этом он добавил, что рассматривает возможные санкции против РФ.

Следует отметить, что впоследствии бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич подтвердил, что законопроект о "сокрушительных" санкциях США против РФ представят в Конгрессе уже 9 июля.

Напомним, что недавно западные СМИ сообщали, что на фоне приостановки части западной помощи Россия готовит масштабное наступление и наращивает удары по Украине. Особо акцентируют внимание на Сумской области, где, по сообщениям, сосредоточено около 50 тысяч российских военных, которые приблизились на расстояние 20 км к областному центру.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Путин РФ санкции
РФ готовится к новому обстрелу Украины
08 июля 2025, 21:16
Зеленский ввел "особые" санкции против России, бьющие по финансовым схемам
06 июля 2025, 17:25
Все новости »
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
"Завтра": Надя Дорофеева и Позитив неожиданно намекнули на возвращение легендарного дуэта
08 июля 2025, 23:30
200 метров к Андреевке: появился первый трейлер фильма оскароносного Мстислава Чернова
08 июля 2025, 23:10
Хотел поехать в РФ к жене: в Киеве за госизмену осудили чиновника Госкосмоса
08 июля 2025, 22:55
В Николаеве после объявления воздушной тревоги раздался взрыв
08 июля 2025, 22:39
Харьковчанин за 1 000 гривен "сливал" россиянам локации в своем городе для ударов
08 июля 2025, 22:30
18-летнюю украинскую студентку нашли повешенной в Италии
08 июля 2025, 22:18
РФ готовится к новому обстрелу Украины
08 июля 2025, 21:16
Топ-чиновник времен Януковича устроил роскошную свадьбу дочери в Италии
08 июля 2025, 21:05
В Днепре появилась "зона отдыха" в европейском стиле
08 июля 2025, 20:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »