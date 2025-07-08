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Дональд Трамп негативно отозвался о российском диктаторе Путине. По его словам, он постоянно говорит бред

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Накануне появлялись сообщения, что по доверенности Дональда Трампа Пентагон присылает дополнительное оружие Украине. Теперь президент США сам это подтвердил. По его словам, он это одобрил.

При этом Дональд Трамп подверг резкой критике главу Кремля Владимира Путина. По его словам, российский диктатор говорит постоянно "кучу ерунды". Путин, подчеркнул Трамп, всегда вежлив, но в результате это не имеет никакого смысла.

При этом он добавил, что рассматривает возможные санкции против РФ.

Следует отметить, что впоследствии бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич подтвердил, что законопроект о "сокрушительных" санкциях США против РФ представят в Конгрессе уже 9 июля.

Напомним, что недавно западные СМИ сообщали, что на фоне приостановки части западной помощи Россия готовит масштабное наступление и наращивает удары по Украине. Особо акцентируют внимание на Сумской области, где, по сообщениям, сосредоточено около 50 тысяч российских военных, которые приблизились на расстояние 20 км к областному центру.