Зеленський шукає заміну Маркаровій: хто стане послом у США

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом заміну українського посла у Вашингтоні, посаду якого разі обіймає Оксана Маркарова

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела, передає RegioNews.

За інформацією видання, серед кандидатів на посаду називали:

Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля,

Віце-прем'єрку Ольгу Стефанішину,

Міністра оборони Рустема Умєрова,

Міністра енергетики Германа Галущенка.

Проте нардеп Ярослав Железняк заявив, що Шмигаль відмовився від посади посла в США, а інформацію про кандидатів назвав "качкою". За його словами, найімовірнішими претендентами є:

Міністр культури Микола Точицький (головний кандидат),

Надзвичайний і Повноважний Посол Ігор Жовква (малоймовірно),

Міністр оборони Рустем Умєров (дуже малоймовірно).

Раніше "РБК-Україна" писало, що Маркарову можуть звільнити через проблеми в стосунках з новою адміністрацією США.

Зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон публічно закликав президента Зеленського "негайно" звільнити посолку, звинувативши її в організації його візиту на оборонний завод у Пенсильванії під час виборчої кампанії.

Обурення республіканців викликало те, що разом із Зеленським у поїздці брали участь троє демократів, двоє з яких балотувалися на переобрання. Джонсон назвав цей візит "недалекоглядним і навмисно політизованим".

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про ймовірні кадрові ротації у секторі оборони.

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