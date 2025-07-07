Зеленський шукає заміну Маркаровій: хто стане послом у США
Президент України Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом заміну українського посла у Вашингтоні, посаду якого разі обіймає Оксана Маркарова
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела, передає RegioNews.
За інформацією видання, серед кандидатів на посаду називали:
- Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля,
- Віце-прем'єрку Ольгу Стефанішину,
- Міністра оборони Рустема Умєрова,
- Міністра енергетики Германа Галущенка.
Проте нардеп Ярослав Железняк заявив, що Шмигаль відмовився від посади посла в США, а інформацію про кандидатів назвав "качкою". За його словами, найімовірнішими претендентами є:
- Міністр культури Микола Точицький (головний кандидат),
- Надзвичайний і Повноважний Посол Ігор Жовква (малоймовірно),
- Міністр оборони Рустем Умєров (дуже малоймовірно).
Раніше "РБК-Україна" писало, що Маркарову можуть звільнити через проблеми в стосунках з новою адміністрацією США.
Зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон публічно закликав президента Зеленського "негайно" звільнити посолку, звинувативши її в організації його візиту на оборонний завод у Пенсильванії під час виборчої кампанії.
Обурення республіканців викликало те, що разом із Зеленським у поїздці брали участь троє демократів, двоє з яких балотувалися на переобрання. Джонсон назвав цей візит "недалекоглядним і навмисно політизованим".
Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про ймовірні кадрові ротації у секторі оборони.
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