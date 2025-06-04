В Запорожской области чиновник горсовета присвоила горючее на полмиллиона гривен
Запорожские правоохранители разоблачили 53-летнюю бывшую должностницу горсовета Орехова, которая незаконно присвоила талоны на 16 тонн горючего
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.
По данным правоохранителей, с апреля по сентябрь 2022 года чиновник получила от областного департамента по вопросам гражданской защиты населения талоны на 8 тыс. л дизельного горючего и столько же – бензина.
Она оставила талоны у себя и распорядилась ими по собственному усмотрению, завладев горючим на сумму более 525 тыс. грн.
За совершенное злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, в Запорожье мужчина "сливал" россиянам локации украинских военных.