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20 мая 2025, 13:20

Нардеп Халимон стал соучредителем волонтерского движения "Добробат"

20 мая 2025, 13:20
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Народный депутат от "Слуги народа" Павел Халимон стал одним из основателей известного благотворительного фонда "Добробат"

Соответствующая информация появилась в открытых реестрах YouControl.

"Добробат – добровольческий строительный батальон" помогает пострадавшим в оперативном восстановлении жилья и объектов социальной инфраструктуры на деоккупированных территориях. "Добробат", как указано на сайте самого фонда, сосредоточен на первичной реконструкции – перекрытие разрушенной крыши, ремонт разбитых окон, подмуровка поврежденных стен и т. д. Восстанавливаются различные объекты инфраструктуры – жилые дома (многоквартирные и частные), школы, амбулатории и т. д. На сегодняшний день благотворительный фонд вместе с волонтерами восстановил кровли в более чем 10 тыс. домов, в 20 тыс. домов починил окна, восстановил свыше 100 объектов социальной инфраструктуры.

Вместе с Павлом Халимоном основателями фонда являются исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, депутат Черниговского областного совета от "Слуги народа" Дмитрий Иванов, предприниматель из Чернигова Александр Марущак.

Напомним, как ранее писало издание RegioNews, в конце прошлого года НАБУ закрыло дело против народного депутата Халимона, которого подозревали в незаконном обогащении. Это производство Национальное бюро открыло в 2023 году. Тогда СМИ опубликовали информацию, что семья Халимона в 2022-м купила дом с землей на Печерских холмах в Киеве. Стоимость жилья и участка составила 10,3 млн грн, и эта сумма, по расчетам журналистов, могла быть занижена в пять раз. После выхода расследования – НАЗК исследовало образ жизни депутата и его семьи и установило, что они якобы не имели тогда таких средств для покупки недвижимости. Тем не менее, в ходе досудебного расследования НАБУ, проводившегося в течение 2023-2024 годов, детективы не нашли подтверждений этой информации и закрыли уголовное производство.

Уже в середине мая народный депутат Халимон вернулся на должность заместителя главы фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде. Его полномочия были приостановлены как раз на время расследования НАБУ.

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