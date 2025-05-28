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Стало известно, что скончался народный депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа". Об этом сообщил его коллега, отмечая, что он долгое время боролся с тяжелой болезнью

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народ" Давид Арахамия, передает RegioNews.

По словам Давида Арахамии, после тяжелой болезни скончался народный депутат Сергей Швец. Глава фракции выразил соболезнования семье депутата. Он отметил, что Сергея запомнят честным, порядочным, принципиальным человеком.

Справка С 1997 года Сергей Швец работал автором и ведущим программ на "1+1". Впоследствии несколько лет он работал на телеканале "СТБ". Также украинцы помнят Сергея Швеца по программам "Факты" и "Свобода слова" на ICTV.

Уже в 2019 году Сергей Швец баллотировался на выборы. Тогда его избрали народным депутатом Верховной Рады 9 созыва по 214 округу (Днепровский район Киева) от партии "Слуга народа" как беспартийного. Он был членом фракции, а также секретарем комитета по свободе слова.