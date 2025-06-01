Стало известно, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле 2 июня
Президент Украины Владимир Зеленский определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник, июнь и сообщил, кто возглавит украинскую делегацию
Как передает RegioNews, об этом Зеленский сообщил в телеграмме.
Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины.
"Делаем все, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачу на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник", – говорится в сообщении.
По словам Зеленского, первое условие – полное и безусловное прекращение огня. Вторая – освобождение пленных. Третья – возвращение похищенных детей.
Также он добавил, что нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров.
Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что Украине не следует отказываться от переговоров с Россией в Стамбуле.