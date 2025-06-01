Стало известно, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле 2 июня

фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник, июнь и сообщил, кто возглавит украинскую делегацию

Как передает RegioNews, об этом Зеленский сообщил в телеграмме.

Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины.

"Делаем все, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачу на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, первое условие – полное и безусловное прекращение огня. Вторая – освобождение пленных. Третья – возвращение похищенных детей.

Также он добавил, что нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что Украине не следует отказываться от переговоров с Россией в Стамбуле.