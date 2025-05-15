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15 мая 2025, 10:56

Нардеп Павел Халимон вернулся на должность заместителя главы фракции "Слуги народа" после закрытия резонансного дела

15 мая 2025, 10:56
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Народного депутата Павла Халимона восстановили в должности заместителя главы фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде

Об этом в четверг, 15 мая, объявил спикер парламента Руслан Стефанчук во время заседания ВР.

Полномочия Халимона как заместителя были приостановлены в 2023 году на время расследования, которое проводило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Напомним, тогда СМИ опубликовали информацию, что семья Халимона в 2022 году приобрела дом с участком в центре Киева. Стоимость такого жилья и участка составляла 10,3 млн грн, и эта сумма, по расчетам журналистов, могла быть занижена в пять раз. После выхода расследования Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) изучило образ жизни нардепа и его семьи и установило, что они якобы не имели на тот момент таких средств для покупки недвижимости.

Тем не менее, в ходе досудебного расследования, которое длилось в течение 2023-2024 годов, детективы НАБУ не нашли состава преступления и закрыли уголовное производство.

"Детективы Национального бюро осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве № 42023000000000096 от 26.01.2023 г. по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины. Из-за отсутствия в указанном производстве доказательств для сообщения о подозрении упомянутому в обращении лицу или другим лицам в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение – ред.), 19.12.2024 г. принято решение о его закрытии", – говорится в ответе Национального бюро на запрос редакции RegioNews.

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