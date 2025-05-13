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Президент США Дональд Трамп сказал, что сам может присутствовать на встрече Украины и РФ 15 мая в Турции. В то же время стало известно, кто войдет в американскую делегацию

Об этом сообщает CNN, передает RegioNews.

В Турции 15 мая может пройти встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина. По информации СМИ, Дональд Трамп отправит в Турцию своих спецпредставителей Стива Виткоффа и Кита Келлога.

Также журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили, что участие Дональда Трампа еще не согласовано. Это будет зависеть от того, будет ли на этих переговорах лично российский диктатор Путин.

Напомним, ранее Дональд Трамп говорил, что есть возможность его присутствия на этой встрече в Турции. При этом в Кремле пока отказываются называть имена участников делегации РФ. Хотя, по слухам СМИ, Путин отправит своего помощника Юрия Ушакова и министра МИД РФ Сергея Лаврова.