Зеленский лично будет ждать Путина в Турции
В четверг, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский лично будет ждать российского диктатора Путина в Турции
Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении к украинскому народу, передает RegioNews.
Украинский лидер надеется, что "Путин в этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может".
"Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причин, почему они не могут.
Мы готовы говорить, чтобы окончить войну. Четверг, Турция. Президент Трамп поддержал. Все лидеры поддерживают", - заявил Владимир Зеленский.
Как известно, в ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ, прошедшие в начале полномасштабной войны в 2022 году.
Напомним, Украина ожидает, что Россия подтвердит полное прекращение огня с понедельника, 12 мая.