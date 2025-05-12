Зеленский лично будет ждать Путина в Турции

фото: president.gov.ua

В четверг, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский лично будет ждать российского диктатора Путина в Турции

Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении к украинскому народу, передает RegioNews.

Украинский лидер надеется, что "Путин в этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может".

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причин, почему они не могут.

Мы готовы говорить, чтобы окончить войну. Четверг, Турция. Президент Трамп поддержал. Все лидеры поддерживают", - заявил Владимир Зеленский.

Как известно, в ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ, прошедшие в начале полномасштабной войны в 2022 году.

Напомним, Украина ожидает, что Россия подтвердит полное прекращение огня с понедельника, 12 мая.