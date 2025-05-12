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12 мая 2025, 11:25

Тайные переговоры: Украина и Россия встречались за закрытыми дверями

12 мая 2025, 11:25
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Тайные переговоры с Россией уже были: Украина несколько раз садилась за стол переговоров – просто об этом молчали

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По его словам, эти переговоры происходили не только в 2022 году, но и в 2023-м, и даже в 2024-м.

"Делегации были на очень высоком уровне. Встречи проходили на Аравийском полуострове. Да, там есть несколько стран, где такие вещи проходят тихо, без камер", — подчеркнул Гончаренко.

"Итак, когда сейчас раздаются категорические заявления о "невозможности" переговоров или о том, что Украина якобы "никогда" не пойдет на прямой диалог — стоит вспомнить: эти встречи уже были. И не одна. И не две", — говорит нардеп.

Позже Алексей Гончаренко рассказал некоторые детали о закулисных переговорах между Украиной и Россией.

"На начальных этапах ключевым представителем российской стороны был Роман Абрамович – именно через него согласовывались важнейшие решения. До начала контрнаступления, а иногда даже после, Украина получала предложения, выгоднее тех, которые звучат сегодня", — сказал народный депутат.

Однако, по его словам, в конце 2023 года Абрамович исчез из переговорного процесса. Его место занял другой — высокопоставленный чиновник из России, максимально приближенный к Путину. Переговоры приобрела совсем другой тон.

Последний прямой диалог между Киевом и москвой состоялся в декабре 2024 года в стране с очень жарким климатом, отметил Гончаренко.

Напомним, в ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ, которые были в начале полномасштабной войны в 2022 году.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать российского диктатора Путина в Турции в четверг, 15 мая.

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