Папа Римский Лев XIV приедет в Украину

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8 мая новым Папой Римским избрали 69-летнего американского кардинала Роберта Френсиса Прево, взявшего себе папское имя Лев XIV.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на La Repubblica.

В воскресенье, 11 мая, Папа Римский Лев XIV призвал к "искреннему и длительному миру" в Украине и немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа с одновременным освобождением заложников.

Президент Владимир Зеленский провел первый разговор с Папой Римским Львом XIV, обсудил ситуацию по прекращению огня и переговоров с РФ, а также пригласил Понтифика в Украину.

Отметим, что Папа Римский Франциск ни разу не посетил нашу страну.

Напомним, Папа Римский Франциск тайно донатал деньги украинским военным.