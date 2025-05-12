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Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить встречу президентов Украины и России в Турции. По его словам, у него "есть ощущение", что Путин все же согласится на перемирие

Об этом сообщает BBC, передает RegioNews.

По словам президента США, он может приехать в Стамбул в четверг, 15 мая. Там ожидается вероятная встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина. По словам Трампа, эта встреча может иметь хороший результат.

"Я настаивал на встрече. Они не могли встретиться, потому что один сказал - прекращение огня, другой сказал - никакого прекращения огня, все было туда-сюда. Я сказал: смотрите, мы должны это остановить. Просто встретьтесь. Встреча назначена. Приезжайте на встречу в четверг", - сказал Трамп.

Он также добавил, что считает, что Путин все же согласится на прекращение огня.

Напомним, что прекращение огня на 30 дней должно было начаться уже 12 мая. Однако за российские обстрелы и штурмы продолжаются. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ демонстрирует странное "молчание".