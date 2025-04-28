Что значит для украинцев новое "перемирие" Путина?
Российский диктатор объявил новое перемирие в одностороннем порядке на 9-11 мая. Это значит, что до этой даты мирного соглашения точно не будет
Российский диктатор объявил новое перемирие в одностороннем порядке на 9-11 мая. Это значит, что до этой даты мирного соглашения точно не будет
Путин объявил в одностороннем порядке перемирие на 9-10 мая, а это значит, что:
1. Никакого соглашения с США до тех пор не будет.
2. Путин не хочет, чтобы в эти дни, когда в Москву приедут делегации на празднование, над головами у гостей летали какие-то дроны.
3. План — дожать Украину своими условиями (без всяких уступок) является основным — и Кремль по нему двигается.
4. Сорвать "переговоры" в Кремле хотят именно руками Украины, поэтому постоянно придумывают разные истории о "безусловных переговорах" с условиями.
5. Трамп после 10 мая должен принять для себя решение — еще заниматься этим или перестроиться на внутреннюю повестку дня. Я больше ставлю во второй вариант.
6. Для нас главное, чтобы американцы дали возможность покупать у них оружие.
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