Что значит для украинцев новое "перемирие" Путина?

Российский диктатор объявил новое перемирие в одностороннем порядке на 9-11 мая. Это значит, что до этой даты мирного соглашения точно не будет

Российский диктатор объявил новое перемирие в одностороннем порядке на 9-11 мая. Это значит, что до этой даты мирного соглашения точно не будет

Фото из открытых источников

Путин объявил в одностороннем порядке перемирие на 9-10 мая, а это значит, что: 1. Никакого соглашения с США до тех пор не будет. 2. Путин не хочет, чтобы в эти дни, когда в Москву приедут делегации на празднование, над головами у гостей летали какие-то дроны. 3. План — дожать Украину своими условиями (без всяких уступок) является основным — и Кремль по нему двигается. 4. Сорвать "переговоры" в Кремле хотят именно руками Украины, поэтому постоянно придумывают разные истории о "безусловных переговорах" с условиями. 5. Трамп после 10 мая должен принять для себя решение — еще заниматься этим или перестроиться на внутреннюю повестку дня. Я больше ставлю во второй вариант. 6. Для нас главное, чтобы американцы дали возможность покупать у них оружие.

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