Ночь без "Шахедов" и ракет: ПВО фиксирует тишину в небе Украины

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По состоянию на утро 8 мая, с 00:00 до 08:00, в воздушном пространстве Украины не зафиксированы новые запуски ракет или использование ударных дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

В то же время в течение ночи враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумщине.

Кроме того, 7 мая с 14:30 по 20:30 (во время третьей за сутки волны атаки) противник нанес удар 31-м ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из района Миллерово – РФ.

Подтверждено сбивание 20 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и в центре страны. Еще 6 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадала Черкасщина.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о четырехдневном "перемирии" в мае. Кремль анонсировал прекращение боевых действий с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

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