В Украине уже готовятся к послевоенным выборам

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В Украине уже готовят Закон о послевоенных выборах: сейчас прорабатываются предложения, которые будут поданы в Верховную Раду

Как передает RegioNews, об этом глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил в интервью "Украинской правде".

"Мы оказались в условиях, когда у нас много нового, поэтому и говорю, что должен быть закон об особенностях проведения послевоенных выборов. Потому что нужно урегулировать многие конкретные аспекты", - рассказал Диденко.

Затем он добавил, что такой документ уже разрабатывают.

"Если исходить из действующих норм, то в течение месяца после окончания военного положения Центральная избирательная комиссия должна объявить парламентские выборы, и сам избирательный процесс должен занять 60 дней. Что касается выборов президента, то Верховная Рада должна принять решение об их назначении, опять же в течение месяца. Там избирательный процесс длится 90 дней, а не 60", – добавил он.

Недавний опрос показал, как украинцы относятся к выборам во время войны.