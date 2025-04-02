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Многие предполагают, что бывший главнокомандующий ВСУ может стать кандидатом в президенты Украины в будущем. Генерал прокомментировал эти предположения

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне – посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный высказался о потенциальном участии в выборах президента. По его словам, пока идет война - мы все должны работать на сохранение страны, а не думать о выборах. По поводу слухов о его кандидатуре, он заявил, что слухи не комментирует.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что якобы Владимир Зеленский готовится к выборам летом 2025 года. Однако в Офисе президента заявили, что данная информация не соответствует действительности.