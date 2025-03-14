Зеленский заявил, что у Украины есть хорошая возможность быстро завершить войну и обеспечить мир

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У украинцев есть прочное понимание вопросов безопасности с нашими европейскими партнерами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал президента Владимира Зеленского.

По словам украинского лидера, Украина не пожелала бы таких лет и десятилетий ни одной нации.

"В Украине мы хотим мира. С первых минут этой войны мы хотели только одного – чтобы Россия оставила наших людей в покое, а российские оккупанты забрались с нашей земли", - говорится в сообщении.

Зеленский считает, что это естественное желание любой нации – стремление к независимости и безопасности.

"Именно за это мы боремся. Боремся как оружием, так и дипломатией. Сейчас у нас хорошая возможность завершить эту войну, завершить ее быстро и обеспечить мир", - написал президент.

Напомним, Зеленский прокомментировал переговоры с США и заявил, что США и Европа должны работать вместе, чтобы вынудить РФ остановить войну.