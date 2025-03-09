Иллюстративное фото

Аналитик выразил мнение, что Украина может "закрыть" потребности поддержки F-16 на тех самолетах, которые передает Франция. Или все же переоборудовать F-16, но это может "влететь в копеечку"

Об этом сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс, передает RegioNews.

По решению администрации Дональда Трампа поставки систем глушения для украинских истребителей F-16 были остановлены. Таким образом, украинские самолеты могут потерять важные воздушные контрмеры в критический момент войны с РФ. Однако, подчеркнул Дэвид Акс, Украина может положиться на поддержку Европы.

Эксперт пояснил, что украинцы смогут возложить функцию глушения на поступающие из Франции истребители Dassault Mirage 2000. Излишки Mirage 2000, которые Франция предоставляет Украине, имеют мощные глушители. При этом американцы не участвуют в их программировании.

Франция может передать десятки таких истребителей. Несколько из них уже в Украине. В то же время эксперт обратил внимание, что эти самолеты оснащены системой предупреждения о радаре Serval, постановщиком помех Sabre и распределителем дипольных отражателей и ловушек Eclair. Этот комплекс средств радиоэлектронной борьбы уже начал отставать от новых моделей.

"Там, где американцы все больше сближаются с интересами России, французы остаются непоколебимыми союзниками свободной и демократической Украины и должны быть готовы перепрограммировать системы глушения при необходимости", - отметил аналитик.

Эксперт предположил, что украинцы могут также переоборудовать имеющие F-16 на средства электронного противодействия не от США. Однако это может быть слишком дорого и долго.

Напомним, что ранее Франция объявила о новой помощи Украине. В частности, речь идет об авиационных бомбах AASM. Именно такие используют для Mirage 2000, которые уже начали поставлять партнеры украинской армии.