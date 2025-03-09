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09 марта 2025, 18:15

"Украина может не выжить в любом случае": Трамп снова сделал скандальные интервью по Украине и войне

09 марта 2025, 18:15
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Фото: YouTube
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Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Владимир Зеленский был неблагодарен. Трамп "наделал заявлений" об американских деньгах и помощи

Об этом заявил президент США в интервью каналу Fox, передает RegioNews.

В интервью журналистка спросила Дональда Трампа, устраивает ли его то, что Украина без американской помощи может не выжить. Об этом американский президент заявил, что "Украина может не выжить в любом случае".

Он также в очередной раз напомнил, что эта война не произошла бы, будь он президентом (следует напомнить, что российская агрессия началась в 2024 году, а первый президентский срок Трампа был с 2017 по 2021 год).

Также во время интервью президент США еще раз начал говорить о том, что президент Украины Владимир Зеленский неблагодарен. Он заявил, что Украина брала деньги в США якобы "как конфеты у ребенка". В частности, он снова напомнил о 350 миллиардах долларов, которые якобы Джо Байден дал Украине.

"Байден никогда не должен был выделять 350 миллиардов. Он должен был сравнить взносы с Европой. Все, что ему нужно было сделать, это сказать: вы должны быть на том же уровне, что и мы. Они 100, мы 350, и они в большей опасности между нами целый океан", - заявил Дональд Трамп.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявлял, что диктатор Путин пользуется тем, что США приостановили военную помощь Украины. При этом американский лидер заявил, что якобы на его месте так поступил бы каждый. Он также говорил, что "У Украины нет козырей", и поэтому ему с нами "труднее".

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