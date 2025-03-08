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08 марта 2025, 01:35

У Путина уже не против перемирия в Украине, однако при определенных условиях – СМИ

08 марта 2025, 01:35
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Фото: YouTube
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В СМИ появилась информация, что диктатор Путин и его свита не против идеи перемирия в Украине. Однако Кремль ставит определенные условия

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

В издании отметили, что диктатор Путин готов обсудить временное перемирие в войне против Украины. Однако страна-агрессор хочет "понимания, какими будут принципы окончательного мирного соглашения".

В частности, россияне настаивают на "установке параметров возможной миротворческой миссии". Следует напомнить, что международные партнеры обсуждают идею отправки в Украину миротворцев, однако официальных договоренностей пока нет.

Следует отметить, что в своем обращении 7 марта президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он доверяет Путину. Однако в этот раз американский лидер добавил, что РФ продолжает бомбить Украину. При этом накануне Трамп заявлял, что он планирует ввести против России жесткие санкции до тех пор, пока не будет прекращения огня.

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