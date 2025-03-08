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У ЗМІ з'явилась інформація, що диктатор Путін та його оточення не проти ідеї перемир'я в Україні. Проте натомість Кремль ставить певні умови

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

У виданні зазначили, що диктатор Путін готовий обговорити тимчасове перемир'я у війні проти України. Проте країна-агресорка хоче "розуміння, якими будуть принципи остаточної мирної угоди".

Зокрема, росіяни наполягають на "встановленні параметрів можливої ​​миротворчої місії". Слід нагадати, що міжнародні партнери обговорюють ідею відправлення в Україну миротворців, проте наразі офіційних домовленостей немає.

Слід зазначити, що в своєму зверненні 7 березня президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що він довіряє Путіну. Проте на цей раз американський лідер додав, що РФ продовжує бомбардувати Україну. При цьому напередодні Трамп заявляв про те, що він планує запровадити проти Росії жорсткі санкції до тих пір, доки не буде припинення вогню.