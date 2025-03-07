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Дональд Трамп 7 марта записал обращение в Белом Доме. В своей речи он сделал несколько заявлений и о переговорах по миру в Украине

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время обращения в Белом Доме, передает RegioNews.

Дональд Трамп заявил, что он вырыт российскому диктатору Путину. Однако РФ сегодня бомбит Украину, отметил американский президент. Несмотря на это, он снова повторил тезис о том, что Украина "не имеет козырей", и поэтому ему с нашим государством "труднее". Когда его спросили о помощи для Украины (возобновят ли военную поддержку), он ответил:

"Я должен знать, хочет ли Украина урегулировать войну. Если они не хотят урегулирования, мы идем оттуда"

При этом Трамп подтвердил, что диктатор Путин пользуется тем, что США ограничили доступ Украины к разведывательным данным и военной помощи. Однако американский лидер заявил, что якобы каждый на месте Путина сделал бы то же самое. Что касается Украины, то он ждет встречу делегаций, которая состоится 11 марта.

"Мы собираемся вернуть все на правильный путь по соглашению. У нас будет встреча в Саудовской Аравии. Будем разговаривать о режиме прекращения огня и возвращении переговоров", - заявил Трамп.

Напомним, что 7 марта президент США Дональд Трамп говорил о планах ввести жесткие санкции против РФ. Он заявил, что Россия сейчас "давит" на Украину на поле боя. Поэтому он хочет ввести санкции до тех пор, пока не будет прекращение огня.