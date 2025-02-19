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По мнению военного эксперта, нужно поднимать тему миротворческих миссий. Однако такие миссии готовятся очень долго

Об этом полковник запаса, участник миротворческих миссий, военный эксперт Сергей Грабский рассказал в интервью Украинскому радио, передает RegioNews.

По словам Сергея Грабского, сейчас говорить об иностранных войсках в Украине очень рано. Он подчеркнул, что сейчас говорится только о желании, "не согласовывая эти вопросы с другой стороной". По мнению эксперта, здесь все равно нужно решение от всех сторон конфликта.

"Вопрос: присутствовала ли Россия вообще на Мюнхенской конференции? Выразила ли она хоть потенциальное согласие с тем, чтобы какие-то миротворцы - не обязательно европейские - будут развернуты известно где?", - говорит эксперт.

Он также отметил, что поднимать вопросы миротворцев нужно. При этом полковник запаса отметил, что подготовка миротворческой операции в целом длится довольно долго – от полугода до года.

"Поэтому уже сегодня нужно понимать, на какие параметры, соглашения будут согласны стороны и страны, которые будут отправлять свои миротворческие подразделения. На что мы можем рассчитывать, а на что нет", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что разговоры о миротворцах "демобилизуют" украинцев. Потому что мы сейчас можем подумать, что кто-нибудь придет и все решит, но такого не будет. Ведь на самом деле воевать должны мы, потому что это наша страна.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Европа может отправить в Украину до 30 тысяч военных. По данным журналистов, партнеры разрабатывают стратегию по отправке войск в Украину в рамках соглашения о прекращении огня. Команда президента США Трампа не исключает перспектив поддержки европейских сил.