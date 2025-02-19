19:58  18 февраля
Суд изменил наказание двум жителям Буковины, напавшим с топорами на работников ТЦК
18:42  18 февраля
На Закарпатье нашли женщину, которая пять дней в легкой одежде блуждала по лесу
17:52  18 февраля
Стало известно, кого могут снять с военного учета в 2025 году
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2025, 02:51

Рано радоваться: военный эксперт высказался по поводу планирования миротворческих миссий в Украине

19 февраля 2025, 02:51
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

По мнению военного эксперта, нужно поднимать тему миротворческих миссий. Однако такие миссии готовятся очень долго

Об этом полковник запаса, участник миротворческих миссий, военный эксперт Сергей Грабский рассказал в интервью Украинскому радио, передает RegioNews.

По словам Сергея Грабского, сейчас говорить об иностранных войсках в Украине очень рано. Он подчеркнул, что сейчас говорится только о желании, "не согласовывая эти вопросы с другой стороной". По мнению эксперта, здесь все равно нужно решение от всех сторон конфликта.

"Вопрос: присутствовала ли Россия вообще на Мюнхенской конференции? Выразила ли она хоть потенциальное согласие с тем, чтобы какие-то миротворцы - не обязательно европейские - будут развернуты известно где?", - говорит эксперт.

Он также отметил, что поднимать вопросы миротворцев нужно. При этом полковник запаса отметил, что подготовка миротворческой операции в целом длится довольно долго – от полугода до года.

"Поэтому уже сегодня нужно понимать, на какие параметры, соглашения будут согласны стороны и страны, которые будут отправлять свои миротворческие подразделения. На что мы можем рассчитывать, а на что нет", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что разговоры о миротворцах "демобилизуют" украинцев. Потому что мы сейчас можем подумать, что кто-нибудь придет и все решит, но такого не будет. Ведь на самом деле воевать должны мы, потому что это наша страна.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Европа может отправить в Украину до 30 тысяч военных. По данным журналистов, партнеры разрабатывают стратегию по отправке войск в Украину в рамках соглашения о прекращении огня. Команда президента США Трампа не исключает перспектив поддержки европейских сил.

переговоры миротворцы
Президент Украины Зеленский назвал три основных принципа справедливого мира
18 февраля 2025, 21:32
РФ хочет выборы в Украине, чтобы вместо Зеленского избрали марионетку Кремля: в СМИ рассказали, о чем говорили США и РФ в Саудовской Аравии
18 февраля 2025, 16:52
Прекращение огня не означает отмены военного положения - Вениславский
17 февраля 2025, 21:42
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
ВРП уволила судью, которого судили за вождение в пьяном состоянии
19 февраля 2025, 03:03
На Львовщине 47-летнего мужчину приговорили к 3 годам из-за уклонения от призыва
19 февраля 2025, 02:28
На Черниговщине прямо в колонии разоблачили нарко-бизнес
19 февраля 2025, 02:07
На Хмельнитчине во время пожара погибли два человека
19 февраля 2025, 01:53
СБУ задержали агентов РФ в Одесской и Житомирской областях
19 февраля 2025, 01:21
Жителя Тернопольщины, пытавшегося застрелить знакомого из-за долга в $100 тысяч, отправили за решетку
19 февраля 2025, 01:12
В 2001 году никто не вел переговоры с Аль-Каидой. Что изменилось сегодня?
19 февраля 2025, 00:50
В Киеве осудили двух парней, которые ради развлечения повредили 7 автомобилей
19 февраля 2025, 00:34
В Луцке отправили за решетку россиянина за неоднократное изнасилование 12-летней девочки
19 февраля 2025, 00:09
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Лана Зеркаль
Сергей Фурса
Алексей Голобуцкий
Все блоги »