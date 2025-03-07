Украина готова подписать соглашение с США по ископаемым как можно быстрее, – МИД

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Украина настроена на подписание соглашения с США о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции в пятницу, передает RegioNews.

По его словам, Украина была и остается готова к подписанию соглашения с США.

"Мы убеждены, что это соглашение полезно для обеих сторон. Это хорошее соглашение и мы действительно хотим его подписать", – сказал Тихий.

При этом он воздержался от раскрытия деталей будущего соглашения, объяснив это желанием не влиять на ход деликатных переговоров.

"Давайте дождемся. Мы хотели бы подписать соглашение как можно скорее. Считаем, что это немаловажный элемент в украинско-американском стратегическом партнерстве", – подчеркнули в МИД.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возобновление работы с США . Он также добавил, что встреча делегаций состоится уже на следующей неделе.

Ранее мы публиковали полный текст соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

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