Зеленский посетит Южную Африку: когда состоится визит

фото: Офис Президента

Владимир Зеленский посетит Южную Африку в апреле. Он проведет встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bloomberg.

Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил изданию, что Зеленский встретится с Рамафосой 10 апреля. Они обсудят усилия по прекращению войны России против Украины.

"Визит является продолжением текущих договоренностей президента Рамафосы с президентом Путиным и президентом Зеленским по поводу инклюзивного мирного процесса, который обеспечит путь к миру между Россией и Украиной", – сказал спикер.

Агентство напоминает, что ЮАР объявляла о своей нейтральной позиции по поводу войны в Украине.

Как пишут СМИ, сообщение о встрече Зеленского и Рамафосы появилось в то время, когда они оба пытаются возобновить напряженные отношения с Соединенными Штатами. Рамафоса вступил в конфликт с Дональдом Трампом из-за экспроприации земель ЮАР и ее внешней политики.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил о возобновлении работы с США.

Следует отметить, что ранее о готовящейся встрече США и Украины говорил Андрей Ермак. Глава Офиса президента Украины провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Майклом Волцом. По его словам, они обсуждали дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру.