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Президент Украины подтвердил возобновление работы с США. Он также добавил, что встреча делегаций состоится уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews .

В ходе саммита ЕС президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США возобновили совместную работу. Он также добавил, что на следующей неделе состоится "содержательная встреча".

Также во время саммита Владимир Зеленский отметил, что есть несколько шагов, которые помогут убедиться в том, что РФ признает необходимость завершать войну. Речь идет об отсутствии атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, а также перемирие на воде. Для установления "базового доверия" - можно освободить пленных.

Позже корреспондентка Fox News Джеки Гайнрих сообщила, что встреча между США и Украиной о мирном соглашении состоится во вторник, 11 марта.

Следует отметить, что ранее о готовящейся встрече США и Украины говорил Андрей Ермак. Глава Офиса президента Украины провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Майклом Волцом. По его словам, они обсуждали дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру.