КМИС обнародовал рейтинг Зеленского после стычки с Трампом

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Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому вырос на фоне обострения отношений с США и его эмоциональной встречи в Белом доме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные опроса КМИС.

В начале февраля, до обострения отношений с США, Зеленскому доверяли 57% украинцев, а 37% выражали недоверие. Однако в период 14 февраля – 4 марта уровень доверия вырос до 67%, а доля доверяющих снизилась до 29%.

Рост доверия социологи связывают с событиями этого периода, в частности , скандальной встречей в Белом доме 28 февраля. К 1-4 марта уровень доверия к Зеленскому вырос до 68%, а недоверие уменьшилось до 27%, что дало баланс +41%.

Во всех регионах Украины показатели доверия президенту остаются положительными.

Самый низкий уровень доверия зафиксирован на востоке – 60% против 36% недоверия. В других регионах (мероприятие, центр, юг) доверие колеблется в пределах 66-69%, а недоверие – 28-30%.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, рост доверия президенту за последний период свидетельствует, что сейчас мы видим "объединение вокруг флага". Дальнейшая динамика будет зависеть от того, будет ли атмосфера эмоционально заряжена с повышенными рисками, будет ли иметь место охлаждение и более конструктивный разговор.

Напомним, по данным социологов, если бы в феврале 2025 года состоялись президентские выборы , то Валерий Залужный занял бы первое место, Владимир Зеленский – второе, а Петр Порошенко – третье.