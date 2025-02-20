За кого на президентских выборах проголосовали бы украинцы: соцопрос

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Если бы в феврале 2025 года состоялись президентские выборы, то Валерий Залужный занял бы первое место, Владимир Зеленский – второе, а Петр Порошенко – третье

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на результаты опроса социологического центра Социс и социологической компании Gradus Research, передает RegioNews.

Отмечается, что если бы в теоретических выборах президента Украины участвовали начальник ГУР Кирилл Буданов и бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный, голоса украинцев распределились бы следующим образом:

Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Кирилл Буданов.

Также важно отметить, что 52% опрошенных украинцев считают неуместным проведение выборов до завершения войны.

Дональд Трамп 19 февраля заявил, что рейтинг поддержки украинского президента Владимира Зеленского опустился до 4%.

Глава Украины назвал дезинформацией заявление американского президента. По мнению Зеленского, Трамп "живет в дезинформационном пространстве".

По данным "Социса", по состоянию на февраль 2025 года рейтинг действующего президента составляет около 16%.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал, что в ближайшее время обнародует социологические данные по доверию граждан Украины к политическим лидерам разных стран.