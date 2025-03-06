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06 марта 2025, 09:42

Окружение Трампа тайно обсуждало с оппонентами Зеленского выборы в Украине

06 марта 2025, 09:42
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фото: иллюстративное
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Разговоры якобы были с Тимошенко и членами партии Порошенко. Тема – выборы после перемирия, но до мирных переговоров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Politico.

Отмечается, что представители президента США Дональда Трампа провели переговоры с "безжалостно амбициозной бывшей премьер-министром" Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко.

Речь шла о том, может ли Украина провести скорые президентские выборы.

По данным Politico, помощники Трампа уверены, что Зеленский потеряет все голоса из-за усталости от войны и общественного недовольства по поводу коррупции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Брюссель.

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