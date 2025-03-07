КМІС оприлюднив рейтинг Зеленського після сутички з Трампом

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Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського зріс на тлі загострення відносин зі США та його емоційної зустрічі у Білому домі

Про це інформує RegioNews з посиланням на дані опитування КМІС.

На початку лютого, до загострення відносин зі США, Зеленському довіряли 57% українців, а 37% висловлювали недовіру. Однак у період 14 лютого – 4 березня рівень довіри зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%.

Зростання довіри соціологи пов'язують із подіями цього періоду, зокрема скандальною зустріччю у Білому домі 28 лютого. До 1-4 березня рівень довіри до Зеленського зріс до 68%, а недовіра зменшилася до 27%, що дало баланс +41%.

У всіх регіонах України показники довіри до президента залишаються позитивними.

Найнижчий рівень довіри зафіксовано на сході – 60% проти 36% недовіри. В інших регіонах (захід, центр, південь) довіра коливається в межах 66-69%, а недовіра – 28-30%.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, зростання довіри президенту за останній період свідчить, що зараз ми бачимо "згуртування навколо прапора" . Подальша динаміка буде залежати від того, чи атмосфера буде емоційно зарядженою із підвищеними ризиками, чи буде мати місце охолодження і більш конструктивна розмова.

Нагадаємо, за даними соціологів, якби у лютому 2025 року відбулися президентські вибори, то Валерій Залужний посів би перше місце, Володимир Зеленський – друге, а Петро Порошенко – третє.