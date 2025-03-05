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В России считают Минск "лучшим местом" для трехсторонних переговоров лидеров России, США и Украины по завершению войны

Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова, передает RegioNews.

"Этот вопрос не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск – это лучшее место. Это наш главный союзник, поэтому это лучшее место для переговоров", – заявил он.

Также Песков в целом положительно отнесся к готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по мирному урегулированию.



"Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому, в общем-то, подход положительный, но нюансы пока не меняются", – добавил спикер Кремля.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко в интервью американскому блоггеру Марио Науфалу пригласил в Минск президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина.

Напомним, накануне Владимир Зеленский обнародовал пост в соцсети Х, в котором выразил готовность к мирным переговорам и предложил первые этапы перемирия.