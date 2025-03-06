Визит Зеленского в Брюссель: с кем встретится президент

фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Брюссель. Он примет участие в спецзаседании Европейского Совета и проведет ряд встреч

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает RegioNews.

По его словам, сначала состоится встреча Зеленского с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Затем президент встретится с председателем Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

После этого Зеленский примет участие в специальном заседании Европейского Совета в Брюсселе.

Кроме того, у украинского президента запланированы встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также аудиенция с королем Бельгии Филиппом.

Напомним, 6 марта в Брюсселе пройдет специальный саммит лидеров стран ЕС. Он будет посвящен европейской обороне и Украине.

Как известно, президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил Зеленского поучаствовать в спецзаседании Европейского Совета.