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В Верховной Раде состоялось закрытое заседание комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Рассматривался негативный сценарий по поводу возможного прекращения военной помощи от США

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал нардеп, член оборонного комитета Федор Вениславский, сообщает RegioNews.

По его оценкам, у Украины есть запас прочности примерно на полгода даже без системной поддержки Америки. Но потом ситуация значительно усложнится.

Поэтому уже сейчас ведется работа над поиском альтернативных источников снабжения критически важного вооружения.

"Наш военно-промышленный комплекс за три года набрал достаточно большую способность и способен существенно нивелировать угрозы и риски", - заявил Вениславский.

В то же время, он признал, что некоторые виды вооружения, в частности системы ПВО и высокоточные РСЗО большой дальности, могут поставить только США.

Сейчас основная цель – обеспечить наше ПВО достаточным количеством средств для отражения воздушных атак, а также найти возможности замены критического американского вооружения.

Напомним, президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, пока не убедится, что лидеры страны "демонстрируют искреннюю приверженность миру".

Белый дом также обвинил Владимира Зеленского в нежелании идти на договоренности с США и заявил, что Америка устала платить за войну.