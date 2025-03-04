Украинская ПВО сбила 65 из 99 вражеских БпЛА
В ночь на 4 марта россияне атаковали Украину 99 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 9 областях.
Еще 32 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Сумщина и Донбасса.
Напомним, Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1340 кафиров, 3 танка, 8 бронемашин, 45 артсистем, 86 БПЛА, а также 107 единиц авто и спецтехники.