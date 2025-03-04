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04 марта 2025, 09:26

Украинская ПВО сбила 65 из 99 вражеских БпЛА

04 марта 2025, 09:26
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фото: Facebook.com/NGUmainpage
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В ночь на 4 марта россияне атаковали Украину 99 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 9 областях.

Еще 32 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Сумщина и Донбасса.

Напомним, Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1340 кафиров, 3 танка, 8 бронемашин, 45 артсистем, 86 БПЛА, а также 107 единиц авто и спецтехники.

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