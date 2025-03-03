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В Белом Доме сделали заявление о соглашении между США и Украиной о полезных ископаемых. В администрации Трампа считают, что соглашения не будет, пока президент Зеленский не извинится

Об этом сообщает Fox News, передает RegioNews.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что Дональд Трамп готов преподносить переговоры по природным ресурсам с Владимиром Зеленским. Однако только при условии, что президент Украины извинится.

"Мы хотим услышать от Зеленского, что он сожалеет о случившемся, что он готов подписать соглашение по ресурсам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба", - заявил Волц.

Напомним, что 28 февраля в Овальном кабинете произошла ссора между президентом Украины Зеленским, президентом США Трампом и вице-президентом США Венсом. В споре Зеленский настаивал на гарантиях безопасности для Украины, а американская сторона – говорила о том, что Украина не может диктовать условия и должна заканчивать войну.

После этого Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет мира. Он заявил, что в Овальном кабинете украинский лидер "перегнул палку". В то же время, уже 3 марта Трамп анонсировал важное решение, о котором он объявит во вторник, 4 марта.