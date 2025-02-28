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28 февраля 2025, 18:58

Россия не захочет возвращаться: что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины после встречи с Зеленским

28 февраля 2025, 18:58
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Фото: YouTube
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В Вашингтоне президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Уже после разговора лидеров стали звучать первые заявления.

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

28 февраля в Белом Доме встретились президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. В ходе встречи американский лидер заявил, что он хочет войти в историю как "миротворец". При этом Трамп добавил, что США хотят закончить войну России против Украины быстро. Интересно, что прекращать предоставление оружия Трамп не собирается.

"Мы дадим Украине оружие. Надеюсь, нам не придется присылать многое", - заявил он.

Президент Украины Зеленский заметил, что нашему государству для прекращения огня нужны гарантии безопасности. Глава государства подчеркнул, что "такое уже было" (прекращение огня без гарантий), и это не помогает. В то же время Трамп заявил, что гарантии безопасности - это более широкий процесс урегулирования войны.

"Разговор о гарантиях безопасности - это не о сегодня, а о более широком процессе урегулирования войны. Но, как только соглашение будет заключено, все закончится. Россия не захочет возвращаться" - заявил президент США.

Напомним, ранее в МИДе говорили, что будут обсуждать Зеленский и Трамп в Вашингтоне. По словам представителя министерства иностранных дел Георгия Тихого, лидеры обсудят следующие шаги в рамках двустороннего партнерства США и Украины. В частности, речь идет о соглашении о полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда.

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