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27 февраля 2025, 21:54

В США рассказали, сколько американцы могут заработать на украинских недрах

27 февраля 2025, 21:54
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Иллюстративное фото
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В США готовятся к подписанию с Украиной соглашения о полезных ископаемых. В Белом Доме озвучили сумму, которую Штаты могут заработать на этом

Об этом сообщает Newsnation, передает RegioNews.

Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт прокомментировал предстоящее соглашение о ископаемых с Украиной. По его словам, США надеются заработать на этом соглашении около 20 миллиардов долларов. При этом он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп видит в этом соглашении не только экономические достоинства, но и в сфере национальной безопасности.

"Ведь эти критически важные минералы необходимы для производства компьютеров и многих других вещей, но и в том, что американская собственность на этих месторождениях поможет их защитить. Ведь, конечно, никто не захочет атаковать принадлежащие США объекты", - заявил Кевин Хассетт.

Следует отметить, что накануне Кабмин принял решение, необходимые для подписания соглашения Украины и США о недрах. Сообщалось, что в соглашении идет речь, в частности, о создании инвестиционного фонда восстановления. Эти средства Украина сможет тратить исключительно на восстановление разрушенной инфраструктуры.

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