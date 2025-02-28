Никаких гарантий безопасности от США не будет, - эксперты

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В ближайшее время Украине не стоит ожидать каких-либо гарантий безопасности от США

Об этом в комментарии Труха Украина заявили несколько авторитетных источников.

В частности, нардеп Олесий Гончаренко считает, что документ, который должен подписать Зеленский в США "ни о чем". Гарантий безопасности, по его мнению, там нет никаких.

Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко говорит, что это соглашение об инвестиционном фонде.

"Конкретные гарантии следует ожидать в следующих соглашениях. Сейчас их там нет. Гарантиями должны стать поддержка армии, ВПК, постоянные поставки оружия и новые санкции для России", - отмечает он.

По словам руководителя подкомитета по безопасности в киберпространстве Александра Федиенко, безопасность мы должны формировать своими силами.

"Нашей экономики не хватит для формирования армии. США, Украина и ЕС должны вместе содержать самую боеспособную армию на континенте", - добавил Федиенко.

Напомним, в Украине запустят производство для ПВО NASAMS.