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США сейчас проверяют предложения РФ по прекращению войны. Если же требования Москвы не будут реалистичными – это будет сигналом, что Кремль не стремится к миру

Об этом сообщает Fox News, передает RegioNews.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что команды дипломатов США и РФ будут обсуждать, что нужно сделать для прекращения войны в Украине. При этом он отметил, что еще не понял, действительно ли хотят россияне завершать эту войну.

"Если вы хотите продолжать войну, просто скажите нам сейчас. И они согласились на следующие действия, когда мы собираемся прислать команды дипломатов, чтобы встретиться с ними, чтобы вроде бы поговорить о том, что нужно сделать, чтобы прекратить войну", - говорит Марко Рубио.

Он также добавил, что если российские требования не будут реалистичны, это будет сигналом того, что РФ не стремится завершать войну. В то же время, Рубио считает, что нужно проверить это предложение. Дональд Трамп, по его словам, также хочет проверить, заинтересованы ли россияне в завершении войны.

Напомним, что сам президент США Дональд Трамп говорил о том, что сейчас ведутся переговоры с российским диктатором Путином по завершению войны в Украине. Также он заявил, что возможны крупные соглашения между США и РФ по экономическому развитию. По мнению Трампа, его переговоры с Путиным "проходят очень хорошо".