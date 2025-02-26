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Во время общения с журналистами президент США заявил, что есть шанс, что переговоры по окончании войны в Украине не сработают. В то же время он заявил, что США будут пытаться заключить лучшее соглашение "для двух сторон"

Об этом президент США Дональд Трамп сказал во время пресс-конференции, передает RegioNews.

Журналисты спросили Дональда Трампа, не будет ли плохим сигналом для Китая, если РФ сможет оставить под контролем оккупированные украинские территории. Американский президент заявил, что он будет пытаться заключить лучшее соглашение для двух сторон – и для Украины, и для РФ.

"Для Украины мы будем стараться особенно тщательно, чтобы они смогли получить как можно больше. Вы очень уверены в нас, ведь предполагаете, что мир возможен. Но есть вероятность, что это не сработает. Надеюсь, что сработает – ради человечества. Ведь если вы увидите те кадры, которые видел я, то не захотите на них смотреть".

Следует отметить, что ранее Дональд Трамп сказал, что российский диктатор Путин может согласиться на присутствие европейских миротворцев на территории Украины. По его словам, это возможно в рамках мирного соглашения. В то же время, он заявил, что война в Украине "может закончиться в течение нескольких недель".