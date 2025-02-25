21:10  25 февраля
Элитный отдых во время войны: где прячутся украинские олигархи, депутаты и чиновники
20:39  25 февраля
Разбойное нападение в Черкасской области: злоумышленники ограбили участника АТО
20:17  25 февраля
В Киеве ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса микроавтобуса: видео момента ДТП
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2025, 21:57

Польша объявила новый пакет военной помощи для Украины

25 февраля 2025, 21:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Польше готовят очередной пакет пособий для Украины. При этом страна продолжит тренировать украинских солдат

Об этом сообщает РАР, передает RegioNews.

Польша готовит 46-й пакет военной помощи для Украины. Известно, что речь идет о пособии на сумму 200 миллионов евро. Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.

"Мы будем тренировать украинских солдат, и мы выполнили эту миссию. Из 80-90 тысяч солдат, которых подготовили страны Европейского Союза, Польша подготовила около трети – 28 тысяч. Мы готовы тренировать дальше на нашей территории. Мы являемся лидером в этой сфере", - отметил он.

Косиняк-Камыш также добавил, что Польша находится в топе среди всех стран мира, оказывающих поддержку Украине.

Следует напомнить, что Ирландия объявила о передаче Украине радиолокационных систем для усиления противовоздушной обороны. Отмечалось, что такая помощь демонстрирует "неизменную солидарность" с Украиной на фоне давления со стороны администрации Дональда Трампа, которая стремится договориться с Россией о прекращении войны.

Польша военная помощь Украина
Украина может стать членом Евросоюза в течение 5 следующих лет
24 февраля 2025, 18:24
Британия анонсировала рекордную помощь Украине
24 февраля 2025, 16:26
Польский министр привез в США сбитый в Украину "Шахед"
22 февраля 2025, 11:04
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
Украинские военные в Донецкой области взяли в плен росийского наемника из Африки
25 февраля 2025, 22:23
В Ивано-Франковске пьяный подросток сел за руль и попал в ДТП
25 февраля 2025, 21:55
Мэр Покровска, два года не появлявшийся на людях, неожиданно обратился к Зеленскому
25 февраля 2025, 21:48
В Одесской области директора КП подозревают в халатности, которая привела к масштабным пожарам на свалке
25 февраля 2025, 21:40
Элитный отдых во время войны: где прячутся украинские олигархи, депутаты и чиновники
25 февраля 2025, 21:10
Украина и США согласовали условия договора о полезных ископаемых: СМИ привели детали документа
25 февраля 2025, 21:06
Был в плену и получил повестку: в Кировоградской области судили переселенца, отказавшегося от мобилизации
25 февраля 2025, 20:51
Оккупанты атаковали дронами Купянщину: есть пострадавшие
25 февраля 2025, 20:42
Разбойное нападение в Черкасской области: злоумышленники ограбили участника АТО
25 февраля 2025, 20:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »