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В Польше готовят очередной пакет пособий для Украины. При этом страна продолжит тренировать украинских солдат

Об этом сообщает РАР, передает RegioNews.

Польша готовит 46-й пакет военной помощи для Украины. Известно, что речь идет о пособии на сумму 200 миллионов евро. Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.

"Мы будем тренировать украинских солдат, и мы выполнили эту миссию. Из 80-90 тысяч солдат, которых подготовили страны Европейского Союза, Польша подготовила около трети – 28 тысяч. Мы готовы тренировать дальше на нашей территории. Мы являемся лидером в этой сфере", - отметил он.

Косиняк-Камыш также добавил, что Польша находится в топе среди всех стран мира, оказывающих поддержку Украине.

Следует напомнить, что Ирландия объявила о передаче Украине радиолокационных систем для усиления противовоздушной обороны. Отмечалось, что такая помощь демонстрирует "неизменную солидарность" с Украиной на фоне давления со стороны администрации Дональда Трампа, которая стремится договориться с Россией о прекращении войны.