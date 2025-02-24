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В понедельник, 24 февраля, правительство Ирландии объявило о передаче Украине радиолокационных систем для усиления противовоздушной обороны

Об этом пишет The Irish Times, информирует RegioNews.

"Передача радиолокационных систем Giraffe Mark IV является частью обязательств правительства по помощи Украине нелетальным военным оборудованием и обучением", – говорится в материале.

Ранее страна принимала участие во вкладах ЕС в пользу Киева, однако их вклад ограничивался "несмертоносными" целями, такими, как поставка дизельного топлива для артиллерийских установок и разминирования.

По данным официальных источников Irish Times, передача оборонных систем направлена на демонстрацию "неизменной солидарности" с Украиной, особенно в условиях давления на украинское руководство со стороны администрации Дональда Трампа, стремящейся договориться с Россией о прекращении войны.

"Продолжение поддержки Украины – необходимость, а не выбор", – заявил министр иностранных дел ЕС Саймон Гаррис.

Ожидается, что Ирландия подтвердит свою поддержку Украины на состоявшихся в понедельник международных встречах в Брюсселе и ООН в Нью-Йорке в третью годовщину полномасштабного российского вторжения.

Напомним, Британия предоставит Украине самый большой пакет помощи в 5,69 млрд долларов. Также Лондон введет против РФ новый пакет санкций.

Также Швеция предоставит помощь для усиления украинского ПВО .