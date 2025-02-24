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Об этом заявил глава британского правительства Кира Стармера во время саммита "Поддержи Украину", передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы должны укрепить Украину еще больше, чтобы гарантировать длительный мир, а не только паузу в этой войне. И мы можем это сделать тремя путями. Во-первых, если мы увеличим военную помощь Украине. И Великобритания это делает – предоставляет 4,5 млрд стерлингов военной помощи, больше, чем когда-либо", – заявил он.

В том же числе Стармер объявил о крупнейшем пакете санкций против России. По его словам, он также будет обсуждать это во время встречи "Большой семерки" (G7).

"Я считаю, что страны G7 должны снизить цены на нефть и участвовать во всех санкциях", – подчеркнул премьер.

Напомним, ранее Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В частности, он включает в себя ракеты для IRIS-T, дроны и артснаряды.