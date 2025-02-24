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24 февраля 2025, 16:26

Британия анонсировала рекордную помощь Украине

24 февраля 2025, 16:26
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фото: pixabay
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Британия предоставит Украине крупнейший пакет помощи в размере 4,5 млрд стерлингов (5,69 млрд долларов). Также Лондон введет против РФ новый пакет санкций

Об этом заявил глава британского правительства Кира Стармера во время саммита "Поддержи Украину", передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы должны укрепить Украину еще больше, чтобы гарантировать длительный мир, а не только паузу в этой войне. И мы можем это сделать тремя путями. Во-первых, если мы увеличим военную помощь Украине. И Великобритания это делает – предоставляет 4,5 млрд стерлингов военной помощи, больше, чем когда-либо", – заявил он.

В том же числе Стармер объявил о крупнейшем пакете санкций против России. По его словам, он также будет обсуждать это во время встречи "Большой семерки" (G7).

"Я считаю, что страны G7 должны снизить цены на нефть и участвовать во всех санкциях", – подчеркнул премьер.

Напомним, ранее Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В частности, он включает в себя ракеты для IRIS-T, дроны и артснаряды.

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