Польский министр привез в США сбитый в Украину "Шахед"

фото: Polsat News

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез в США сбитый в Украину российский БпЛа

Об этом польский министр написал в соцсети Х (Twitter), передает RegioNews.

По словам Радослава Сикорского, ударный беспилотник Shahed сбили украинские военные. Сначала его привезли в Польшу, а оттуда он его привез.

"Конференция консерваторов (CPAC) в Вашингтоне является одним из самых влиятельных политических событий в мире. В этом году посетители могут увидеть сбитый украинцами и предоставленный Польшей символ смерти тысяч невинных: иранский дрон "шахед"", – отметил Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский заметил, что в субботу, 22 февраля, на конференции, вероятно, будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Сошус польско-американский ест nierozzerwalny.



Консервативное политическое действие Конференции (CPAC) w Waszyngtonie является одной из самых ярких wpływowych wydarzeń politycznych na świecie. W том году uczestnicy mogą oglądać zestrzelony przez Ukraińców a dostarczony przez Польский symbol… pic.twitter.com/A7frYBL1gM — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) February 21, 2025

По информации польских СМИ, Радослав Сикорский вылетел в США 20 февраля по просьбе Вашингтона. Там польский министр должен был встретиться государственным секретарем Марко Рубио.

Напомним, россияне каждую ночь терроризируют Украину ударными беспилотниками. В ночь на 22 февраля российские войска запустили по нашей стране 162 дрона.