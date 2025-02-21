Фото: Володимир Зеленський

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

В издании отметили, что РФ может согласиться отдать замороженные в Европе 300 миллиардов долларов на восстановление Украины. Однако россияне выставляют циничное условие: эти деньги должны быть потрачены только на те территории, которые находятся под оккупацией РФ.

При этом источники журналистов сообщили, что в ходе переговоров США и РФ в Саудовской Аравии уже звучали идеи использовать большую часть замороженных резервов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения.

Следует отметить, что, по оценкам Всемирного банка, восстановление Украины после войны может стоить около 486 миллиардов долларов. В то же время представители РФ заявляли, что планы использовать их деньги на Украину якобы являются "ограблением", несмотря на то, что именно РФ виновата в этих разрушениях.

Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал необходимость передать эти замороженные российские средства Украине.