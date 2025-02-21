РФ согласна отдать Украине замороженные 300 миллиардов, но с условием - СМИ
Россия может согласиться отдать Украине замороженные 300 миллиардов долларов, замороженные в Европе. Однако россияне выставляют циничное условие
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.
В издании отметили, что РФ может согласиться отдать замороженные в Европе 300 миллиардов долларов на восстановление Украины. Однако россияне выставляют циничное условие: эти деньги должны быть потрачены только на те территории, которые находятся под оккупацией РФ.
При этом источники журналистов сообщили, что в ходе переговоров США и РФ в Саудовской Аравии уже звучали идеи использовать большую часть замороженных резервов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения.
Следует отметить, что, по оценкам Всемирного банка, восстановление Украины после войны может стоить около 486 миллиардов долларов. В то же время представители РФ заявляли, что планы использовать их деньги на Украину якобы являются "ограблением", несмотря на то, что именно РФ виновата в этих разрушениях.
Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал необходимость передать эти замороженные российские средства Украине.
"Все говорят - что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать финансово, где вы возьмете оружие, как вы будете защищаться. Я вам отвечаю - а можно нам взять принадлежащие нам 300 миллиардов? Поддержим наших людей и купим на эти деньги во всех странах мира оружие", - говорил президент Украины.