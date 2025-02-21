06:07  21 февраля
Силы обороны впервые уничтожили в Украине северокорейскую САУ "Коксан"
07:05  21 февраля
На вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны
12:23  21 февраля
В сети показали момент прилета "Шахеда" в Белой Церкви
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2025, 18:31

РФ согласна отдать Украине замороженные 300 миллиардов, но с условием - СМИ

21 февраля 2025, 18:31
Читайте також українською мовою
Фото: Володимир Зеленський
Читайте також
українською мовою

Россия может согласиться отдать Украине замороженные 300 миллиардов долларов, замороженные в Европе. Однако россияне выставляют циничное условие

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

В издании отметили, что РФ может согласиться отдать замороженные в Европе 300 миллиардов долларов на восстановление Украины. Однако россияне выставляют циничное условие: эти деньги должны быть потрачены только на те территории, которые находятся под оккупацией РФ.

При этом источники журналистов сообщили, что в ходе переговоров США и РФ в Саудовской Аравии уже звучали идеи использовать большую часть замороженных резервов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения.

Следует отметить, что, по оценкам Всемирного банка, восстановление Украины после войны может стоить около 486 миллиардов долларов. В то же время представители РФ заявляли, что планы использовать их деньги на Украину якобы являются "ограблением", несмотря на то, что именно РФ виновата в этих разрушениях.

Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал необходимость передать эти замороженные российские средства Украине.

"Все говорят - что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать финансово, где вы возьмете оружие, как вы будете защищаться. Я вам отвечаю - а можно нам взять принадлежащие нам 300 миллиардов? Поддержим наших людей и купим на эти деньги во всех странах мира оружие", - говорил президент Украины.

РФ Украина ЕС
РФ готовится объявить о "победе" в войне к годовщине вторжения в Украину
21 февраля 2025, 12:40
В окружении Трампа считают, что Зеленскому следует немедленно покинуть Украину, — СМИ
21 февраля 2025, 11:57
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Мошенничал в интернете: житель Калущины продавал неисправные видеокарты
21 февраля 2025, 18:55
Прокрался в машину и приставил к шее бритву: в центре Черкасс мужчина напал на женщину и избил ее
21 февраля 2025, 18:55
Теракт в Одессе: исполнителем оказался 18-летний житель города
21 февраля 2025, 18:55
Армия РФ нанесла удар по Славянску: есть раненые
21 февраля 2025, 18:37
Атака Трампа на Зеленского – что происходит и что делать?
21 февраля 2025, 18:33
Россияне обстреляли эвакуационный автомобиль в Донецкой области
21 февраля 2025, 18:22
Украинца приговорили к 8 годам лишения свободы за подготовку теракта в Польше
21 февраля 2025, 18:05
В Минздраве рассказали, сколько украинцев заболели гриппом и ОРВИ
21 февраля 2025, 18:04
В Киеве на выставке впервые показали украинскую ракету "Трембита"
21 февраля 2025, 17:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Богданов
Марианна Безуглая
Все блоги »