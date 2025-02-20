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В США продолжаются протесты, начавшиеся еще 17 февраля. Американцы выходят на улицы и высказываются против действий Дональда Трампа

Об этом сообщает NYtimes, передает RegioNews.

Протестующие 20 февраля вышли на улицы по всей стране, в том числе у здания Капитолия США. Митингующие иронически называют Трампа "королем", и протестуют против его политики по многим направлениям.

В издании отмечают, что на улицы люди вышли после того, как тысячи федеральных служащих, прокуроров и независимых наблюдателей в федеральном правительстве были уволены.

Журналисты сообщили, что собравшиеся возле Капитолия люди скандировали "Ни королю, ни короне, мы не отступим". Кроме того, люди выходили на протесты против Илона Маска и его Департамента эффективности правительства DOGE. Журналисты говорят, что люди скандировали, что не выбирали в Белый дом миллиардера.

Напомним, что иронически называют Трампа "королем" американцы не просто так. Накануне Белый дом опубликовал фейковую обложку Time с портретом президента США, у которого была корона на голове.

Следует подчеркнуть, что украинцы тоже в последнее время критикуют Дональда Трампа. Это произошло на фоне того, что президент США вдруг назвал Владимира Зеленского "диктатором без выбора" и практически перенес ответственность за войну на Украину.

Следует заметить, что многие западные политики стали на сторону Зеленского и Украины. В частности, сенатор Ричард Блюменталь. Он заявил, что скандальные заявления Трампа выглядят как капитуляция перед Путиным. Также он сказал, что действия Трампа – это отвратительная измена страны, которая стекала кровью, боролась и умирала за свободу.