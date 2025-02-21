Американские компании подтверждают, что США заморозили продажу оружия Украине
Соединенные Штаты Америки заморозили продажу оружия Украине. Соответствующую информацию подтверждают американские компании
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
"Вчерашнее заявление Романа Костенко – абсолютно правдивое. Мне это подтверждают американские компании", – говорится в сообщении.
Напомним, 20 февраля глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что США остановили продажу оружия Украине.
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